Более 100 тысяч украинцев в США оказались под угрозой депортации

Более 100 тысяч граждан Украины, находящихся в Соединенных Штатах, оказались под угрозой депортации.
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