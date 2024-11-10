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Путин на "Валдае" изложил концепцию нового мироустройства

Путин на "Валдае" изложил концепцию нового мироустройства

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев В четверг, 7 ноября, на заседании Валдайского клуба российский президент Владимир Путин выступил, по сути, с программной речью, которую можно считать продолжением его знаменитого выступления в Мюнхене.

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