Путин на "Валдае" изложил концепцию нового мироустройства

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев В четверг, 7 ноября, на заседании Валдайского клуба российский президент Владимир Путин выступил, по сути, с программной речью, которую можно считать продолжением его знаменитого выступления в Мюнхене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии