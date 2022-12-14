РВ: В ВС России работает ЗРК «Тор», уничтожая украинских дронов

Министерство обороны России показало видеокадры работы боевых расчетов ЗРК "Тор-М2У", которые уничтожают украинские беспилотные летательные аппараты, гарантируя безопасность вверенному им участку, сообщает информационный портал "Русская весна".
Министерство обороны России показало видеокадры работы боевых расчетов ЗРК "Тор-М2У", которые уничтожают украинские беспилотные летательные аппараты, гарантируя безопасность вверенному им участку, сообщает информационный портал "Русская весна".
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