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РВ: В ВС России работает ЗРК «Тор», уничтожая украинских дронов

РВ: В ВС России работает ЗРК «Тор», уничтожая украинских дронов

Министерство обороны России показало видеокадры работы боевых расчетов ЗРК "Тор-М2У", которые уничтожают украинские беспилотные летательные аппараты, гарантируя безопасность вверенному им участку, сообщает информационный портал "Русская весна".

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