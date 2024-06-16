Равил Гайнетдин Лев Толстой исемендәге мактаулы халыкара алтын медаль белән бүләкләнде

<p>Корбан бәйрәме көнендә Мәскәүнең Җәмигъ мәчете залында тантаналы кабул итү вакытында Россия мөселманнарының дини лидеры, мөфти шәех <strong>Равил Гайнетдин Лев Толстой</strong> исемендәге мактаулы халыкара алтын медаль белән бүләкләнде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии