Быел Татарстан Республикасы клиник хастаханәсендә 41 кешегә бавыр күчереп утыртканнар

Ел башыннан республика клиник хастаханәсендә 41 бавыр трансплантациясе уздырганнар. Бу хакта бүген «Татар-информ»да бавыр авыруларын профилактикалау атнасына багышланган матбугат конференциясендә Республика клиник хастаханәсенең 2 нче хирургия бүлеге мөдире Ленар Җиһаншин сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии