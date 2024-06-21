«Росатом»: в России к 2030 году хотят создать компьютер мощностью свыше ста кубитов

Компания готовит карту развития до 2030 года Квантовый компьютер мощностью свыше 100 кубитов собираются разработать в России к 2030 году, сообщил в интервью РИА «Новости» сооснователь Российского квантового центра (РКЦ), советник генерального директора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов.
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