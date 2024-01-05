Трампа обвинили в получении $7,8 млн от иностранных правительств

В палате представителей США обвинили экс-президента Дональда Трампа в получении более $7,8 миллионов от иностранных правительств посредством платежей в пользу Trump Organization во время его нахождения в должности главы государства, в том числе от Китая.
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