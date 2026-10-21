Восхождение Чин Ши к власти - одна из самых невероятных историй успеха в морской жизни. Став самым успешным пиратом в период династии Цин, создав грозную империю, которая терроризировала регион, эта женщина проявила невероятную мудрость, вступив в мирные переговоры с китайским правительством, смогла добиться полного помилования для себя и своих подчиненных, что позволило им сохранить свои огромные богатства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Культурология.рф62 подписчика
Свежие комментарии
- АС Шоу-бизнес: Полет...
- ВБ История и археоло...
- ВП История и археоло...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым