Путин предупредил о тяжёлых последствиях авантюрного курса не только США и Британию

Заявление Президента России от 21 ноября о событиях, происходящих в зоне проведения специальной военной операции после применения по российской территории дальнобойного оружия западного производства, сразу стало историческим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Расстрелять, только не этого 18-летнего пацана, а тех, кто вынес ему приговор": чем генерал Чистяков обосновал свой неожиданный вердикт
- От завода ничего не осталось, работники "Южмаша" пойдут на войну, Россия может сегодня ударить "Орешником": Горячая сводка СВО
- Этот цирк пора заканчивать. Мать Наташи Королевой вновь оказалась в центре скандала.
Свежие комментарии