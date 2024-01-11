В Нью-Йорке студенты своими руками вырыли тоннель в закрытую синагогу

Сперва шляпа, потом - борода и черный сюртук. Получился элегантный джентльмен - молодой еврей-хасид. Видео, как он появляется буквально из-под земли через дыру в решетке и убегает, стало популярным в соцсетях.
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