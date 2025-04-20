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Новости Омска

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В Омской области ожидается очень сильный ветер

В Омской области ожидается очень сильный ветер. По прогнозу синоптиков, до конца сегодняшнего дня местами по южной половине региона его порывы достигнут 25 м/с и более.

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