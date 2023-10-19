Точная информация о числе заложников только у ХАМАС — Al Hadath

Точное количество заложников, захваченных палестинскими радикалами в Израиле, известно лишь сторонникам боевого крыла ХАМАС, известного как «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», заявил глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль 19 октября в интервью телеканалу Al Hadath.
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