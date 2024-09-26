Профилактика превентивного удара: что означает изменение ядерной доктрины РФ?

Накануне стало известно о существенном изменении доктрины применения российского ядерного оружия. Очевидно, что это стало реакцией на угрозу ударов ВСУ натовскими ракетами по целям в глубине нашей страны.
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