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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» активировал опцию выкупа Титкова за 125 млн евро. С хавбеком «Балтики» пока не договорились (Андрей Панков)

« Локомотив » готов подписать полузащитника «Балтики» Николая Титкова . По информации инсайдера Андрея Панкова, московский клуб активировал опцию выкупа футболиста за 125 млн рублей.

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