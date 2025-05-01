Tesla ищет преемника для Илона Маска на фоне падения акций и недовольства инвесторов

Совет директоров Tesla инициировал поиск преемника Илона Маска на пост генерального директора, обеспокоенный снижением акций компании и недовольством инвесторов его активным участием в Департаменте государственной эффективности США.
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