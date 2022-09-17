Лучница из Читы филиала ЦСКА (Хабаровск) завоевала два «золота» на соревнованиях в Бресте

Лучница из Читы филиала ЦСКА (Хабаровск) завоевала два «золота» на соревнованиях в Бресте

В городе Бресте (Республика Беларусь) состоялись открытые республиканские соревнования по стрельбе из лука на призы летчика–космонавта П.

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