Появился полноценный трейлер сериала по игре Yakuza, который выйдет уже в этом месяцеSEGA и Prime Video опубликовали полноценный трейлер предстоящего сериала Like a Dragon: Yakuza, основанного на одноименной серии видеоигр.
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