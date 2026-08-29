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Царьград

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Главный педиатр Москвы заявил о стремительном развитии педиатрии

Главный педиатр Москвы заявил о стремительном развитии педиатрии

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов поделился с РИА Новости данными о быстром развитии педиатрии в столице за последние 10 лет.

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