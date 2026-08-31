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Тело погибшего на руднике в Хабаровском крае извлекли из-под завалов

Тело погибшего на руднике в Хабаровском крае извлекли из-под завалов

В Хабаровском крае из-под завалов извлекли тело погибшего на руднике на месторождении Албазино. Об этом 31 августа сообщили пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

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