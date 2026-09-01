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Владимирские новости

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В Гусь-Хрустальном восстановят школу искусств за 12,2 млн рублей

В Гусь-Хрустальном восстановят школу искусств за 12,2 млн рублей

Начальная стоимость закупки ремонта школы искусств имени М.А. Балакирева в Гусь-Хрустальном составляет 12,2 млн рублей, работы должны завершиться к концу 2026 года.

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