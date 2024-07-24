“Русагро” прекратит листинг ГДР на LSE - основные события 25 июля

25 июля прекратится листинг ГДР “Русагро” на LSE. Ранее этим летом компания направила заявку в финансовый регулятор Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) об отмене листинга ГДР в официальном списке Лондонской фондовой биржи.
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