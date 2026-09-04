Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Дьявол большевиков»: самые шокирующие факты о Якове Свердлове

Враги называли его «стальным чёрным дьяволом», соратники — «записной книжкой Ленина», а сам вождь мирового пролетариата признавал, что после смерти этого человека придется создавать целые ведомства, чтобы заменить его одного .

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