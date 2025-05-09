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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-игрока системы СКА Малышева избили и выстрелили из ракетницы в голову: «У меня сильные ожоги, дырка была от пули. Человек, который мне должен, собрал толпу – они меня отмудохали»

Происшествие с участием 19-летнего бывшего хоккеиста произошло 6 мая. Малышев по ходу карьеры выступал за СКА-ХКД.

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