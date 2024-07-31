Африканская чума свиней распространилась на юг Германии

Вирус африканской чумы свиней в немецкой земле Гессен распространяется на юг в сторону Мангейма и Гейдельберга в немецкой земле Баден-Вюртемберг, теперь в буферную зону попадают полсотни свинокомплексов, 30 июля сообщает портал Nieuwe Oogst.
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