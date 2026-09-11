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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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А может, хохлы озвучивают в телемарафонах свои планы?

Минутка  нервов и  суеверий. Вот  смотрите, граждане,  какой  странный  случай.6 (прописью -  шестого)  сентября в  15:14  получаю   я  из  отхожего миста  Кукуев  вот такое   очень удивившее меня  сообщение (орфография и  пунктуация  сохранены): "Привет а  как сочи пишут что разрушили  полностью".

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