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Звезда сериала «Постучись в мою дверь» поделилась фото в купальнике на море

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» поделилась фото в купальнике на море

Турецкая актриса Ханде Эрчел поделилась фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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