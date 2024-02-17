Двух директоров в Карелии осудили за подкуп инженера

Руководителя МУП отправили за решетку из-за махинаций перед отопительным сезоном Руководителю управляющей компании в Пряже и директору муниципального предприятия вынесли приговор по делу о коммерческом подкупе.
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