Америку шатает невероятный русский гений! Панарин установил рекорд всех времен, оформив хет-трик

Артемий уничтожил «Детройт».«Панарин такой хороший! Абсолютная радость. Я его люблю. Спасибо».«Панарин, видимо, воспринял как личное оскорбление стремление Шестеркина заработать больше и принялся показывать, кто на самом деле лучший».
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