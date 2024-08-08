Дело батискафа "Титан": Объявлен новый судебный процесс

Семья французского исследователя глубоководных морей Поля-Анри Наржоле по прозвищу «Мистер Титаник», погибшего в прошлом году в результате взрыва туристического батискафа «Титан» компании OceanGate, обвиняет компанию в «грубой халатности» и предъявляет ей иск на 50 миллионов долларов.