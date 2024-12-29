Погибшие от отравления дети под Красноярском более 10 часов дышали ядом

Погибшие от отравления дети в селе Красная Сопка более десяти часов дышали токсичными веществами, заявил глава управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артём Кротов.
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