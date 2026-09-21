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МОСИНФОРМ

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В Коммунарке построили торгово-развлекательный комплекс

В Коммунарке построили торгово-развлекательный комплекс

В Новомосковском административном округе на улице Александры Монаховой, дом 37, завершилось строительство торгово-развлекательного комплекса общей площадью 21,3 тысячи квадратных метров.

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