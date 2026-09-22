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Регион 29

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Юннаты со всей России подготовили проекты для Кенозерского национального парка

Юннаты со всей России подготовили проекты для Кенозерского национального парка

Участники экспедиции разработали образовательные материалы, игровые задания и рекомендации для экологических троп.

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