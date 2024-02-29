Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Нейтрализовать Литву....

Нейтрализовать Литву....

КВАДРАТУРА  КРУГА Как-то вяло мы отвечаем на регулярные взвизги из бывших союзных республик. Мягко.

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Комментарии
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Ю
Южанин
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4 час.
Александр Попов
Вымирающие КАРЛИКИ изрыгают последние ДЕРЬМЕЦО.
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3 час.
ЕБ
Елена Бреслова
Литва до СССР очень микроскопическое государство, заключенное в треугольнике Каунас-Паневежис-Шауляй, все остальные территории подарены советской властью!, и выходить из СССР она должна была именно в таких границах, тогда у России не было бы никаких проблем с коридором в Калининград
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2 час.

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