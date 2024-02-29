Нейтрализовать Литву....

ЕБ

Елена Бреслова

Литва до СССР очень микроскопическое государство, заключенное в треугольнике Каунас-Паневежис-Шауляй, все остальные территории подарены советской властью!, и выходить из СССР она должна была именно в таких границах, тогда у России не было бы никаких проблем с коридором в Калининград