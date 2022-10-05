Для чего наши летчики во время Великой Отечественной войны сбрасывали с самолетов ленты из фольги? К 1943 году потери нашей ночной бомбардировочной авиации стали расти с геометрической прогрессией.
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