ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

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Для чего наши летчики во время Великой Отечественной войны сбрасывали с самолетов ленты из фольги?

Для чего наши летчики во время Великой Отечественной войны сбрасывали с самолетов ленты из фольги?

Для чего наши летчики во время Великой Отечественной войны сбрасывали с самолетов ленты из фольги? К 1943 году потери нашей ночной бомбардировочной авиации стали расти с геометрической прогрессией.

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