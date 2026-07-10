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Священные реликвии каждого бати: почему это нельзя выбрасывать никогда

Священные реликвии каждого бати: почему это нельзя выбрасывать никогда

У каждого бати есть свой маленький музей вещей, которые «точно когда-нибудь пригодятся». Чучело фазана с боевым прошлым, пакетики с шелухой «для рассады», зубастая рыбья голова в гараже и трофейная куница, которая пережила всё, кроме времени.

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