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Минцифры запустит сервис для участия в судебных заседаниях онлайн

Минцифры запустит сервис для участия в судебных заседаниях онлайн

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 2024 году планирует запустить инновационный сервис, который позволит гражданам участвовать в судебных заседаниях дистанционно, используя биометрические данные для идентификации, передает ТАСС.

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