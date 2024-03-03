Минцифры запустит сервис для участия в судебных заседаниях онлайн

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 2024 году планирует запустить инновационный сервис, который позволит гражданам участвовать в судебных заседаниях дистанционно, используя биометрические данные для идентификации, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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