Аналитик отмечает, что продажи Helldivers 2 превзошли все ожидания С момента свое...

Аналитик отмечает, что продажи Helldivers 2 превзошли все ожиданияС момента своего запуска в феврале, Helldivers 2 стала одним из неожиданных хитов 2024 года, возглавив чарты Steam и судя по сообщениям , разошлась тиражом около 3 миллионов копий.