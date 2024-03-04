Аналитик отмечает, что продажи Helldivers 2 превзошли все ожидания С момента свое...

Аналитик отмечает, что продажи Helldivers 2 превзошли все ожиданияС момента своего запуска в феврале, Helldivers 2 стала одним из неожиданных хитов 2024 года, возглавив чарты Steam и судя по сообщениям , разошлась тиражом около 3 миллионов копий.
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