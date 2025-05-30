Спецпредставитель президента США Кит Келлог выступил в эфире американского телеканала ABC News.Часть вторая: Что имеет в виду Трамп, когда говорит, что Путин играет с огнем?Я думаю, это огромная ошибка делать это с Дональдом Трампом.
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