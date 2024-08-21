Закупайтесь впрок этим популярным товаром, с 20 августа больше не продается Юлия ЧелкановаС 20 августа российские потребители столкнутся с неприятной новостью: на полках магазинов может исчезнуть один из самых популярных товаров – чай.
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