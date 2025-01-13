Зеленский и Макрон обсудили размещение западных военнослужащих на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая 2024 года, и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного звонка 13 января обсудили инициативу по размещению западных воинских подразделений на территории Украины.
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