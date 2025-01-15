Новосибирский IT-специалист Лупиков объяснил сбой в русском сегменте интернета

Сбой в работе интернета произошел приблизительно в 9 часов вечера по новосибирскому времени. Разом перестали функционировать множество ресурсов — сервисы Google и РЖД, Liveinternet, «Википедия», социальные сети и банковские приложения, а также приложения каршеринга.