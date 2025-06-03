Депутат Госдумы РФ поддержал отказ от газовых колонок в старом жилфонде Казани

Автор: Александра ДавыдоваРешение о замене газовых колонок в ряде домов на централизованное горячее водоснабжение или индивидуальные тепловые пункты, по мнению депутата Госдумы РФ, члена Комитета по строительству и ЖКХ Марата Нуриева, назрело давно.