Госдума снова планирует запретить сплошные рубки на Байкале

В России планируют снова запретить сплошные рубки на Байкальской природной территории. Об этом сообщил председатель комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин на пресс-конференции 20 июля.
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