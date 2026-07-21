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Иркутск Сегодня

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Госдума снова планирует запретить сплошные рубки на Байкале

В России планируют снова запретить сплошные рубки на Байкальской природной территории. Об этом сообщил председатель комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин на пресс-конференции 20 июля.

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