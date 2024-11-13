Как похудеть дома: простые шаги для эффективного снижения веса Ольга ВайленкоВ условиях современной жизни, когда время становится всё более ценным ресурсом, а посещение тренажёрных залов часто сопряжено с финансовыми затратами и нехваткой свободного времени, многие задаются вопросом: возможно ли похудеть дома, не тратя деньги на фитнес? Ответ однозначен — да, возможно.