ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Обсуждение легитимности правления президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая «может и не потребуется».
Операция «Ликвидация»: за и против
Комментарии
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Вячеслав Васильев
Любовь зла)
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1 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Лёгкая смерть под ракетами и авиацией. Казнь через повешение.
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1 час.
вячеслав вагин ковешников
ПОРА В БУКМЕЙКЕРСКИХ КОНТОРАХ НАЧИНАТЬ ДЕЛАТЬ СТАВКИ ДОЖИВЕТ ЛИ ЗЕЛЯ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА И ДО КАКОГО МЕСЯЦА ЭТОГО ГОДА 😁👍
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1 час.
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