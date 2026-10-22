Замглавы ФНС Дмитрий Сатин на Всероссийском налоговом форуме Торгово-промышленной палаты России призвал не ждать окончания срока действия спецрежима НПД, (он истекает в конце 2028 года), а заранее проработать варианты его развития.
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