На скульптурах Парфенона нашли следы инструментальной обработки и сложного цветного орнамента

С помощью спектроскопических методов ученые идентифицировали на скульптурах с фронтонов Парфенона и на одном из рельефов с его фриза многочисленные остатки египетского синего ― широко распространенного в древности пигмента.
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