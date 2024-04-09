Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Долин
    две  черноротых  будут  блеять видно  вискас  на  подходе  к  финишу кооператив  сосулькаКсения Собчак сни...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Куча хохлявого говна высралась из жопы усраины. Хохлы никогда нам не были братьями только нахлебниками ворами и пидор...Ещё один патологи...
  • Надежда
    "Вот уж подлинно: куда конь с копытом, туда и рак с клешней" Без наглой и циничной клячи не обходится ни один шабаш...Ксения Собчак сни...

Новый мирный план НАТО или "Так и быть, мы оставим вам то, что уже ваше!"

Новый мирный план НАТО или "Так и быть, мы оставим вам то, что уже ваше!"

Натовские мегамозги, явно не без помощи западных суперкомпьютеров, продолжают генерировать воистину гениальные планы, как им объехать на кривой козе Россию, чтобы наша победа сами знаете где не только не обернулась сокрушительным поражением Запада, но и позволила ему сохранить как лицо, так и территорию ненастоящего государства для дальнейших козней против нас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх