Стриженова похвасталась дочкой

Младшая дочь телеведущей, Саша, получила диплом магистратуры МГИМО по специальности «социология». Екатерина и Александр Стриженовы с дочерью Александрой Соцсети Екатерины Стриженовой Младшая дочь телеведущей, Саша, получила диплом магистратуры МГИМО по специальности «социология».
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