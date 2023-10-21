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В Краснодарской драме прошел генеральный прогон спектакля: зачем идти на премьеру

В Краснодарской драме прошел генеральный прогон спектакля: зачем идти на премьеру

Постановка оставляет неизгладимое впечатление даже на самого равнодушного на зрителя. Однако, прежде чем они смогут углубиться в сюжет, им потребуется оставить за порогом театрального зала свой разум и просто погрузиться в мир происходящего.

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